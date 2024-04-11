Karabük'te 2 ev yandı
Karabük'te çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle Bülbül Sokak'ta kimsenin yaşamadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki tek katlı müstakil eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
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