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        Karabük'te 2 ev yandı

        Karabük'te çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:27
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        Karabük'te 2 ev yandı
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        Karabük'te çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Yeşil Mahalle Bülbül Sokak'ta kimsenin yaşamadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki tek katlı müstakil eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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