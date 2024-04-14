Karabük'te yaban hayvanları dronla görüntülendi

Görüntülerde, yamaçta dinlenen anne ayı ile yavrularının koşarak bölgeden uzaklaşması, ağaçta bekleyen gri balıkçıl ve göletin kenarına su içmeye gelen çakal yer alıyor.

Eğriova göleti mevkisinde ağaçta bekleyen gri balıkçılı da görüntüleyen Yücel, ayrıca göletin kenarında gezinen çakalı kaydetme imkanı buldu.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde dron uçuran gezgin İbrahim Yücel, ormanlık alanda anne bozayı ile iki yavrusunu kayda aldı.

Karabük'te anne bozayı ve iki yavrusu ile çakal ve gri balıkçıl görüntülendi.

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