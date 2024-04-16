Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacılarobası köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda el dedektörü, testere, çakı, bakır çubuk ve eldiven ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.