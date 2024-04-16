Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hanköy köyünde Ramazan Yazıcı'ya ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.