Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te 195 bin dekar alana hububat ekildi

        Karabük'te 195 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te 195 bin dekar alana hububat ekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te 195 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

        Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

        Yaklaşık 370 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2023-2024 yılı üretim sezonunda 195 bin dekar alana hububat, 65 bin dekar alanda ise yem bitkisi ekildi.

        10 bin dekar alana silajlık mısır ekilen ilde, Cemal Ovası'nda da yaklaşık 500 dekar alanda çeltik ekimi yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta

        Benzer Haberler

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük Üniversitesi kasım ayında "Sağlıkfest" düzenleyecek
        Karabük Üniversitesi kasım ayında "Sağlıkfest" düzenleyecek
        Bayram tatilinde Karabük'ten 1 milyon 65 bin 731 araç geçti
        Bayram tatilinde Karabük'ten 1 milyon 65 bin 731 araç geçti
        Karabük'te iki aracı çalma girişimi kameraya yansıyan zanlı tutuklandı
        Karabük'te iki aracı çalma girişimi kameraya yansıyan zanlı tutuklandı
        Karabük Üniversitesi'nde Sosyalfest değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Karabük Üniversitesi'nde Sosyalfest değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı