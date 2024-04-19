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        Karabük'te hayatını kaybeden başhekimin adı, Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak

        Geçen yıl hayatını kaybeden Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci'nin adı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:16
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        Karabük'te hayatını kaybeden başhekimin adı, Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak
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        Geçen yıl hayatını kaybeden Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekci'nin adı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan 2023'te görevi başında vefat eden Ekmekci'nin adı, Sağlık Bakanlığının oluruyla Safranbolu Yenimahalle'de bulunan 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak.

        Törende konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Ekmekci'nin Karabük halkına çok hizmetleri olduğunu, başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

        Daha sonra sağlık istasyonunun tabela açılışı, Ekmekci'nin kızları tarafından yapıldı.

        Törene, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Ekmekci'nin ailesi ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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