Karabük'te hayatını kaybeden başhekimin adı, Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak

Daha sonra sağlık istasyonunun tabela açılışı, Ekmekci'nin kızları tarafından yapıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Ekmekci'nin Karabük halkına çok hizmetleri olduğunu, başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan 2023'te görevi başında vefat eden Ekmekci'nin adı, Sağlık Bakanlığının oluruyla Safranbolu Yenimahalle'de bulunan 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda yaşatılacak.

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