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        AK Parti Karabük milletvekillerinden Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:41
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        AK Parti Karabük milletvekillerinden Belediye Başkanı Çetinkaya'ya ziyaret
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Belediye Başkanı seçilen Çetinkaya'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

        Çetinkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, güzel temenniler için teşekkür etti.

        Ziyarette, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve eski AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan da yer aldı.

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