Merkezi Karabük'te bulunan Bizim Radyo Televizyonu (BRTV), kuruluşunun 29. yıl dönümünü kutladı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, BRTV'nin 1995'ten bu yana Karabük'ün sesini ve ruhunu objektif habercilik anlayışıyla halka yansıttığını söyledi.

Medya ve televizyonun toplumları şekillendirmede, önemli bir güç olduğunu vurgulayan Yavuz, "BRTV bu gücü etik ve sorumlu bir şekilde kullanarak, başarıyla Karabük'ün ve bölgemizin sesini dünyaya duyurmuştur. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için BRTV, köklerine ve öz kültürlerine bağlılıklarını canlı tutmada bir köprü görevi üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.