Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 135 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.04.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini giydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 135 öğrenci için önlük giyme töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, hekimliğin fedakarlık isteyen, bazen uzun nöbetler tutulması gereken, eğitimi zor bir meslek olduğunu belirterek, "Orada da empati kurduğumuz zaman, gelen hastanın kendiniz, bir yakınınız, komşunuz, arkadaşınız olabileceğini göz önüne alarak davranmanız başarı şansınızı artıracaktır." ifadesini kullandı.

        Hekimliğin önemli sorumlulukları olduğuna değinen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak da şunları kaydetti:

        "Sizler insan canıyla uğraşacaksınız. Bu uğurda yapacağınız fedakarlıklar için hiçbir zaman yakınmayın. Hastalarınız sizlerle en gizlilerini paylaşacak, konuşacaklar. Size duyulan güveni, namusunuz bilin. Unutmayın, tıp eğitimi bir yönüyle usta çırak ilişkisidir. Siz daima istekli olacaksınız ki hocalarınızın deneyim ve birikimlerinden en iyi şekilde yararlanmış olasınız."

        - "Beyaz önlüğün bize yüklediği sorumluluklar var"

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise önlüğün beyaz olmasının hem fiziksel hem de vicdani temizliği temsil ettiğini ifade etti.

        "Beyaz önlük saflıktır, temizliktir, güçtür, kudrettir, sorumluluktur, vebaldir." diyen Doğan, "Üzerindeki lekeler, kırışıklıklar ise çalışkanlıktır, gururdur, kutsallığın nişanesidir. En kutsal anlamı ise hastaların duası, yakınlarının minnettarlığıdır. Beyaz önlüğün bize yüklediği sorumluluklar vardır." açıklamasında bulundu.

        Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencileri, önlüklerini protokol üyeleri ve akademisyenlerin ellerinden giydi.

        "Free Mover" programı kapsamında KBÜ'de 15 günlük eğitim alan Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri de hekimliğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

        Hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren törene, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"

        Benzer Haberler

        UNESCO kenti Safranbolu'ya Uzak Doğulu turist ilgisi
        UNESCO kenti Safranbolu'ya Uzak Doğulu turist ilgisi
        Karabük'te fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Karabük'te fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Safranbolu'da Turizm Haftası programı düzenlendi
        Safranbolu'da Turizm Haftası programı düzenlendi
        Karabük'te karaca yavruları görüntülendi
        Karabük'te karaca yavruları görüntülendi
        Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Karabük'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi