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        Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:29
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        Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakaları Karabük'te başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi müsabakaları Karabük'te başladı.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 grupta oynanacak müsabakalara, 14 takımdan yaklaşık 200 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı.

        Maçların ardından gruplarda ilk iki sıraya girecek 6 takım ile üçüncü olan en iyi 2 takımdan oluşacak 8 kulüp, mayısta yapılacak finallerde mücadele verecek.

        Final etabı sonunda iki takım Oturarak Voleybol Süper Lig'e yükselecek.

        Grup müsabakaları, 24 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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