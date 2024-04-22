25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına başvurular sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek festival kapsamında "uluslararası uzun metraj belgesel film", "uluslararası kısa metraj belgesel film", "kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film" ve "Safranbolu temalı belgesel film yapım destek" yarışmaları organize edilecek.

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