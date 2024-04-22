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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına başvurular sürüyor

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 1000'in üzerinde başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:26
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        25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına başvurular sürüyor
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali yarışmalarına 1000'in üzerinde başvuru yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilecek festival kapsamında "uluslararası uzun metraj belgesel film", "uluslararası kısa metraj belgesel film", "kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film" ve "Safranbolu temalı belgesel film yapım destek" yarışmaları organize edilecek.

        Yarışmaya 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'den 150, yurt dışından 850'nin üzerinde başvuru yapıldı.

        Katılmak isteyenler, 26 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecek.

        Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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