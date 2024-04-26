Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KBÜ'de yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ele alındı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        KBÜ'de yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ele alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'ndaki programda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

        Kırışık, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitim, teknoloji, sağlık ile sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelecek vizyonunu ele almak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Yapay zeka sayesinde, gelecekte dünyanın bambaşka bir hale geleceğini aktaran Kırışık, yapay zekanın bütün sahaları tutacağını, her sahaya tam bir kontrol ve baskı oluşturacağını öngördüğünü kaydetti.

        Daha sonra yapay zeka alanında KBÜ'de görevli bilişim personelleri ile ortak bir vizyon oluşturma, bu alandaki gelişmeleri teşvik etme, açılacak bölümler konusunda yol haritasını belirleme, çalışma gruplarıyla yapılacak işlemler ve adımlar konuşuldu.

        Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Caner Özcan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı ile yapay zeka alanında çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Eski IMF Başkanı'na 63 yıl hapis istemi
        Eski IMF Başkanı'na 63 yıl hapis istemi
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Karabük'te cam silerken 3. kattan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te cam silerken 3. kattan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te b...
        18 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te b...
        Karabük'te 19 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Karabük'te 19 ayrı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soru...
        Karabük'te 10 aylık bebeğini yola bıraktığı iddia edilen anne hakkında soru...
        Safranbolu Belediyesi seralarında 200 bin çiçek yetiştirildi
        Safranbolu Belediyesi seralarında 200 bin çiçek yetiştirildi