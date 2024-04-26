KBÜ'de yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ele alındı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'ndaki programda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Kırışık, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitim, teknoloji, sağlık ile sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelecek vizyonunu ele almak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.