Mehmetçik Safranbolu'da kan ve kök hücre bağışı yaptı

Gönüllülük esasına göre düzenlenen kampanya kapsamında 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

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