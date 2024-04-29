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        Karabük'te yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprüden çay kenarına düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:12 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:12
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        Karabük'te yaslandığı korkuluk kırılınca köprüden düşen kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprüden çay kenarına düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bostanbükü köyünde yaşayan Mustafa A. (69), köprüde yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Araç Çayı kenarına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

        Vücudunda kırıklar oluşan Mustafa A, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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