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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 08:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:29
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Z.D. (60) idaresindeki 57 AAR 134 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yolcular A.D. ve Y.G. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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