Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Z.D. (60) idaresindeki 57 AAR 134 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yolcular A.D. ve Y.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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