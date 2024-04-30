Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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