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        Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:24 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:24
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        Karabük'te sağanağın ardından dolu yağdı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.

        Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.

        Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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