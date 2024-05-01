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        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:39
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        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Yenişehir Çamlık Caddesi'nde bir araya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Birleşik Kamu-İş üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP İl Başkanı Vedat Yaşar da katıldı.

        Etkinlikte, konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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