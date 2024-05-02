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        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:05
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        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KBÜ Rektörü Kırışık'a ziyaret
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, ÖSYM Başkanı Ersoy, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Necip Şimşek, Prof. Dr. Ahmet Kesgin ve Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Ceylan'ı ağırladı.

        Ziyarette, KBÜ'nün akademik yapısı, yürütülen araştırma ve projeler ile ÖSYM sınavlarının verimliliğine yönelik çalışmalar ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kırışık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2-3 Mart'ta Karabük'te yapılan Sosyalfest programı hakkında bilgi verdi.

        Ersoy da misafirperverliği için Kırışık'a teşekkür ederek, Sosyalfest gibi kapsamlı bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesini takdir ettiklerini belirtti.

        ÖSYM tarafından yapılması planlanan e-sınav sisteminin, KBÜ'de uygulanabilmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu'nda incelemede bulunan Ersoy, KBÜ Demir Çelik Kampüsünü de gezdi.

        Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat da eşlik etti.

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