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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:15
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde A.K (47) idaresindeki 06 BE 9479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan S.K. (74) yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        -Eflani'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Eflani ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Bostancılar Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, çevredeki çöpler topladı ve yabani otlar temizlendi.

        Daha sonra Eyüboğlu, öğrencilere ormanın önemi, orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çevre temizliği konusunda bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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