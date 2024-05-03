Karabük'ten kısa kısa

Daha sonra Eyüboğlu, öğrencilere ormanın önemi, orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çevre temizliği konusunda bilgi verdi.

Bostancılar Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ile öğrenciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Eflani ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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