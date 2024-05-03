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        Karabük'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında işlem başlatıldı

        Karabük'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:17
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        Karabük'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında işlem başlatıldı
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        Karabük'te düğünde tüfekle havaya ateş açan damat hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı yazılı ve görsel medya ile sosyal medya hesaplarında yer alan "düğünde damadın havaya ateş açtığı" haber ve paylaşımlarla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

        Yayınlanan görüntüler üzerinde araştırma yapan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin, Cumayanı köyünde kendi düğününde havaya ateş açan damat B.T. olduğunu tespit etti.

        B.T. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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