Karabük'ten kısa kısa

Yapılan değerlendirmelere göre Karabük Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 38'inci sırada, devlet üniversiteleri arasında 26'ıncı sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından "Asya Üniversiteleri Sıralaması 2024" açıklandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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