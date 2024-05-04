Karabük'te yüksekten düşerek vefat eden işçi defnedildi
Karabük'te yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçi, Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Karabük'te yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçi, Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.
Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan Beytullah Arık (31), 5 Ocak'ta dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Arık, yoğun bakımdaki 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Arık'ın cenazesi, Babasultan Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene Arık'ın ailesi ve yakınları, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile işçiler katıldı.
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