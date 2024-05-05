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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:29
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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
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        Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira idari ceza uygulandı.

        Zonguldak Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobilin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu aracın plakası tespit edildi.

        Aracın sahibine, tescil plakası üzerinden, ters yönde ilerlemesi nedeniyle 6 bin 439 lira idari ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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