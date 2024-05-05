Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira idari ceza uygulandı.
Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira idari ceza uygulandı.
Zonguldak Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobilin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu aracın plakası tespit edildi.
Aracın sahibine, tescil plakası üzerinden, ters yönde ilerlemesi nedeniyle 6 bin 439 lira idari ceza kesildi.
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