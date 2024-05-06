Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı

Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda anne kedi ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

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