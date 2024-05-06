Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda anne kedi ile 4 yavrusunun mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki anne kedi ve 4 yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Kediler, kontrollerin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.