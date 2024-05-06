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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:17
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli yakalandı.

        Zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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