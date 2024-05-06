Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem

Zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan-5 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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