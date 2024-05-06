Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden 78 ABU 715 plakalı motosikletin sürücüsü F.C, başka bir motosiklete çarpmamak için yavaşladığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile arkasındaki S.N.Y. yaralandı.

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