Karabük'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
Karabük'te bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan'da 100. Yıl Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen S.E'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, olayın failinin M.O. olduğunu tespit etti.
Zanlı, kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonu Ankara Caddesi'nde satmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.
Üst aramasında müştekiye ait telefon ile kırmızı reçeteye tabi sentetik 8 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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