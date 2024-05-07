Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi'nde "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yüksek lisans eğitim programları kapsamında "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi'nde "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yüksek lisans eğitim programları kapsamında "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi.

        KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin yenilikçi ve özgün tasarımlarla geleceğe ve teknolojiye öncülük ettiği belirtildi.

        Açıklamada, KBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Murat Gökmen'in, Ankara Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Cevat Özarpa danışmanlığında "Biyomimetik Akıllı Yılanımsı Robot BİYROT 01"i geliştirdiği anlatıldı.

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın Özarpa ve Gökmen'i makamında ağırladığı aktarılan açıklamada, KBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projenin incelendiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu alanda Türkiye'de yapılan ikinci çalışma olan robot, biyolojik yılanın yaptığı hareketlerin tamamını yapabilmenin yanında yılan tarafından yapılamayan iki hareketi de gerçekleştirebiliyor. Sahip olduğu özellikleriyle çok çeşitli sahalarda kullanılabilecek robot üzerinde çalışmalar sürdürülerek yaygın kullanıma sunulması planlanıyor." ifadelerine yer verildi.

        Rektör Kırışık, bilim merkezli üniversite olarak bu tür yenilikçi projeleri önemsediklerini, projenin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması için her türlü desteği sunacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        Çin, Fransa ve Mısır'dan İsrail'e tepki
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Hıdırellez şenliklerine katı...
        AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Hıdırellez şenliklerine katı...
        Karabük'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
        Karabük'te kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
        Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliye adli işlem
        Karabük'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarına karşı yürüd...
        Karabük'te üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarına karşı yürüd...
        Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı
        Karabük'te apartman boşluğunda mahsur kalan 5 kedi kurtarıldı