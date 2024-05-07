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        Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:26
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        Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 78 ABK 206 plakalı minibüs, Karabük-Eflani kara yolu Eflani Meslek Yüksekokulu önünde, İ.Ç'nin kullandığı 34 FDL 077 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüsteki Z.A.M. (8) ve otomobildeki B.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan B.Ç, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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