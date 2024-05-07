Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki Z.A.M. (8) ve otomobildeki B.Ç. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.