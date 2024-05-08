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        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği doğaya renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:14
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        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "ayı gülü" diye bilinen koruma altındaki "paeonia officinalis" çiçeği doğaya renk kattı.

        Düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.

        Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

        Doğal yayılış gösteren koruma altındaki ayı gülü, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede güzel görüntü oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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