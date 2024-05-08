Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yazıköy köyündeki bir apartmanın çatı katındaki havalandırma boşluğunda 2 güvercinin mahsur kaldığını fark edenler, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki 2 güvercini kurtardı.
Güvercinler, kontrollerin ardından barınağa götürüldü.
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