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        Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:15
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        Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yazıköy köyündeki bir apartmanın çatı katındaki havalandırma boşluğunda 2 güvercinin mahsur kaldığını fark edenler, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

        Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki 2 güvercini kurtardı.

        Güvercinler, kontrollerin ardından barınağa götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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