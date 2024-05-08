Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tanıtıldı

        Karabük'te tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor" (TABİAT) projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Araziler Taçlanıyor" (TABİAT) projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Vali Mustafa Yavuz, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, yüzde 74'ü ormanlarla kaplı Karabük'ün yüz ölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

        Kentin toplam yüz ölçümünün yüzde 17'sinde tarım yapılabildiğine değinen Yavuz, "Binlerce, yüzlerce dönüm arazide tarım yapma şansına sahip değiliz. O zaman ne yapmamız lazım? Arkadaşlarımızla konuştuk. Katma değeri, ticari değeri daha yüksek, dar alanlarda yetiştirdiğimiz zaman çiftçimize gelir getirebilecek ürünlere yönelmemiz lazım." dedi.

        Yavuz, Karabük coğrafyası ve iklimine en uygununun tıbbi aromatik bitkiler olduğunu belirterek, "Tarım arazisi olarak kısıtlı coğrafya ve toprakta katma değeri yüksek tıbbi aromatik bitkileri yetiştirdiğimiz zaman hem tıpta hem kozmetikte hem gıdada açıkçası katma değer veren tüm ürünlerle çiftçilerimizin ve üreticilerimizin gelir seviyesini artırabiliriz." diye konuştu.

        "TABİAT Karabük" markası altında yetiştirilecek ürünlerle çıkılacak bir yolculuğun kendilerini beklediğini dile getiren Yavuz, valilik, kaymakamlıklar, müdürlükler, ticaret odaları, muhtarlar, ziraat odaları ve çiftçilere kadar herkesin bu ürünleri markalaştırması gerektiğini ifade etti.

        Yavuz, yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin hasat şenlikleri gibi etkinliklerle turizm sektörüyle de ilişkilendirilerek kent turizminin gelişimine katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık'ın proje tanıtımı yaptığı program, Vali Yavuz'un çiftçilere tohum ve fidan dağıtımıyla sona erdi.

        Karabük Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan projede 15 kurum ve kuruluş paydaş olarak yer alıyor. Safran başta olmak üzere karabuğday, aronya, adaçayı, kekik, melisa, sumak ve hünnap yetiştirilecek 3 yıllık proje kapsamında, ildeki 441 dekarlık tıbbi ve aromatik bitki alanının 1332 dekara yükseltilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin kurtarıldı
        Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin kurtarıldı
        İlkbahar yağmurları Karabüklü hububat ve yem bitkisi üreticisine yüksek rek...
        İlkbahar yağmurları Karabüklü hububat ve yem bitkisi üreticisine yüksek rek...
        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı
        Karabük'te koruma altındaki "ayı gülü" çiçek açtı
        Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük'te minibüsle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Karabük Üniversitesi'nde "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi
        Karabük Üniversitesi'nde "biyomimetik akıllı yılanımsı robot" geliştirildi
        AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Hıdırellez şenliklerine katı...
        AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Hıdırellez şenliklerine katı...