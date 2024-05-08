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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:57
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        PTT Kavşağı'ndaki programa, Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve kurum müdürleri katıldı.

        Etkinlikte Vali Yavuz, sürücülere broşür verdi, öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerce bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada, 109,56 gram kenevir tohumu, 9,26 gram esrar, 10,77 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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