Karabük'ten kısa kısa

Ekiplerce bir kişinin aracında ve evinde yapılan aramada, 109,56 gram kenevir tohumu, 9,26 gram esrar, 10,77 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, sigara sarma kağıdı ve hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde çalışma yürüttü.

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