Karabük'ten kısa kısa

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri dün gece kurşunlandı.

Safranbolu ilçesindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Karabük'te yaşayan yabancı uyruklu Abdelaziz Ashraf S. (21), parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

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