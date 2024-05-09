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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:09
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.

        Karabük'te yaşayan yabancı uyruklu Abdelaziz Ashraf S. (21), parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık personeli, itfaiyeden yardım istedi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzük Abdelaziz Ashraf S'nin parmağından çıkarıldı.

        - Karabük'te iş yeri kurşunlandı

        Safranbolu ilçesindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

        Alınan bilgiye göre, Safranbolu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri dün gece kurşunlandı.

        İş yeri sahibinin durumu emniyete bildirmesi üzerine ekipler inceleme yaptı.

        Polis, olayın faillerini bulmak için araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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