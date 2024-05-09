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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:21
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Cumayanı köyünde yapılan çalışmalarda E.P. ve M.H'nin üzerlerinde yapılan aramada 43,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.H. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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