Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Cumayanı köyünde yapılan çalışmalarda E.P. ve M.H'nin üzerlerinde yapılan aramada 43,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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