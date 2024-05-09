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        KBÜ'den kısa kısa

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) personel maaş hesaplama ve SGK işlemleri kursu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:02
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        KBÜ'den kısa kısa
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) personel maaş hesaplama ve SGK işlemleri kursu verildi.

        Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları tarafından hizmet içi eğitim kapsamında KBÜ personeline yönelik düzenlenen kursta, maaş ve tahakkuk süreçleri, özlük hakları ve maaş tahsilatı konularında bilgi verildi.

        Eğitimin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, katılımcılara sertifikalarını verdi.

        - Özbekistan Alfraganus Üniversitesinden KBÜ'ye ziyaret

        Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Rektörü Mahmudov Muhammadismoil, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Kırışık'tan Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyaret

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyarette bulundu.

        Rektör Kırışık, fakültelerin mevcut durumu, akademik faaliyetler ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

        - KBÜ tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel sağlık eğitimi verildi

        Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü tarafından Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Temel Sağlık Eğitimi düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

        Öğrencilerin günlük yaşamlarında kolayca uygulayabilecekleri pratik bilgilerle ağız ve diş sağlığının yanı sıra kişisel hijyenin ve dengeli beslenmenin genel sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Etkinlikte, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.

        Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü üyeleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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