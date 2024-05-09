KBÜ'den kısa kısa

Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü üyeleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.

Öğrencilerin günlük yaşamlarında kolayca uygulayabilecekleri pratik bilgilerle ağız ve diş sağlığının yanı sıra kişisel hijyenin ve dengeli beslenmenin genel sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Etkinlikte, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü tarafından Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Temel Sağlık Eğitimi düzenlendi.

- KBÜ tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel sağlık eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyarette bulundu.

- Kırışık'tan Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyaret

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları tarafından hizmet içi eğitim kapsamında KBÜ personeline yönelik düzenlenen kursta, maaş ve tahakkuk süreçleri, özlük hakları ve maaş tahsilatı konularında bilgi verildi.

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