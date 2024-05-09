Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Diğer şüpheliler M.S, Y.E, M.E. ve B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Aranması olan bir kişinin de yakalandığı operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden, silah ticareti yaptıkları tespit edilen M.K. ve I.A. tutuklandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, il merkezi ve Yenice ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.