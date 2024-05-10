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        Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 08:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 08:57
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        Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Berkan K. idaresindeki 78 AD 832 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda karşı şeride geçerek, Şükrü S. yönetimindeki 26 KL 156 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Berkay K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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