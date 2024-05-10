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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:23
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Şüpheli A.D'nin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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