KBÜ'den kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından "Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, "Yenilikçi İttifaklar", "Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri" ve "Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme" konuları görüşüldü.

- Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek

Karabük Üniversitesinde organize edilecek Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali’nin ilk icra kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sosyalfest İlahiyat'a ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Sosyalfest İlahiyat, sadece akademisyenlerin, profesyonellerin ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamakla kalmayacak, toplumsal birlikteliğin ve kaynaşmanın en önemli unsuru olarak ümmet içerisinde sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirecek, bütün insalığın arasında barış ve kardeşliğe dayalı güçlü manevi ve ilmi bağlar kurulmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.