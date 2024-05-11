Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde başlayan sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Karabük Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
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