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        Karabük'te temel UMKE eğitimi düzenlendi

        Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:14
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        Karabük'te temel UMKE eğitimi düzenlendi
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        Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi.

        Safranbolu Beştepeler mevkisinde 6-10 Mayıs'ta yapılan eğitim, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi.

        120 UMKE gönüllüsü olan Karabük UMKE ailesine 24 yeni UMKE gönüllüsü daha katıldı.

        Katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan ve UMKE Birim sorumlusu Sadık Başkaya tarafından verildi.

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