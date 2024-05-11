Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 10 takım katıldı.
Organizasyonu A Grubu'nda Karaman Özel İdare Spor Kulübü, B Grubu'nda ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü namağlup lider tamamladı.
Takımlar Karabük'te oynanan mücadelelerin ardından 2. etap ve şampiyonluk maçları için Osmaniye'de ter dökecek.
Oturarak Voleybol Milli Takımı için de bu takımlarda yer alan sporculardan seçme yapılacak.
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