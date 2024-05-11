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        Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

        Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:33
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        Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi
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        Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. Etap müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 10 takım katıldı.

        Organizasyonu A Grubu'nda Karaman Özel İdare Spor Kulübü, B Grubu'nda ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü namağlup lider tamamladı.

        Takımlar Karabük'te oynanan mücadelelerin ardından 2. etap ve şampiyonluk maçları için Osmaniye'de ter dökecek.

        Oturarak Voleybol Milli Takımı için de bu takımlarda yer alan sporculardan seçme yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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