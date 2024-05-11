Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi

Oturarak Voleybol Milli Takımı için de bu takımlarda yer alan sporculardan seçme yapılacak.

Takımlar Karabük'te oynanan mücadelelerin ardından 2. etap ve şampiyonluk maçları için Osmaniye'de ter dökecek.

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