Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu bahçesindeki ağaçta kedinin mahsur kaldığını gören öğrenciler, durumu Karabük Belediyesi itfaiyesine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kediyi kurtardı.
Kedi, öğrencilere teslim edildi.
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