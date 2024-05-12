Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Şahin, Yalçın ailesinin Safranbolu ilçesindeki evine gitti.

AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Zehra Yalçın'ın elini öperek Anneler Günü'nü tebrik etti.

Anne ve baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet eden Şahin, Aybüke gibi bu vatan uğruna canını esirgememiş bir evlat yetiştirdikleri için onlara teşekkür etti.