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        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:48 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:48
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        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Şahin, Yalçın ailesinin Safranbolu ilçesindeki evine gitti.

        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, Zehra Yalçın'ın elini öperek Anneler Günü'nü tebrik etti.

        Anne ve baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet eden Şahin, Aybüke gibi bu vatan uğruna canını esirgememiş bir evlat yetiştirdikleri için onlara teşekkür etti.

        İlk öğretmen olarak güçlü toplumların temelini atan annelerin başlarının tacı ve en değerli varlıkları olduğunu belirten Şahin, "Özellikle sizin gibi şehit annelerinin hayır duaları, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmasın. Ben başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Yalçın da kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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