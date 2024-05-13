İstanbul'dan döndüğü memleketinde sosyal medyadan köy hayatını anlatıyor

ORHAN KUZU - İstanbul'da kurumsal bir şirkette çalışırken metropolden ayrılıp doğal yaşama dönme kararı alan 31 yaşındaki Muammer Dönmez, Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünde tarım ve hayvancılığa dair gündelik işlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da iş hayatına atılan Dönmez, büyük şehrin yoğunluğuna çalıştığı şirketteki temposu da eklenince Kovid-19 salgınından sonra daha sakin bir hayat arayışına başladı.

Muammer Dönmez, AA muhabirine, radyo, televizyon ve sinema alanında üniversite eğitiminin ardından kurumsal şirkette yaklaşık 6 yıl çalıştığını ancak yoğun tempo içerisinde kendini çok yıprattığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle hayvancılık işine de girmeyi isteyen Dönmez, gün içerisinde yaptıklarından kesitleri yaklaşık 135 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak köy yaşamına özenen veya dönme planları yapanlara hitap ediyor.

Kovid-19 salgınının da etkisiyle metropolün stresli hayatından uzaklaşma kararı aldığını anlatan Dönmez, "Şu anda gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum. Hayvancılık yapmak istiyorum. Tavuklarım var. Yaklaşık 2 dönüm alanda tarımla uğraşıyorum." dedi.

Köyde sosyal medyadan yayınlar yaptığını dile getiren Dönmez, "Günlük yaptığım işleri vlog tarzında takipçilerimle paylaşıyorum. Güzel de bir takipçi kitlem var. Onlar da köy hasreti çeken, şehirde yaşayan insanlar. Videolarımı izleyerek biraz olsun o hasreti giderebiliyorlar. Güzel oluyor onlar için de. Sosyal medyada da güzel bir aile olduk." diye konuştu.