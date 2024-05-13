Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        İstanbul'dan döndüğü memleketinde sosyal medyadan köy hayatını anlatıyor

        ORHAN KUZU - İstanbul'da kurumsal bir şirkette çalışırken metropolden ayrılıp doğal yaşama dönme kararı alan 31 yaşındaki Muammer Dönmez, Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünde tarım ve hayvancılığa dair gündelik işlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan döndüğü memleketinde sosyal medyadan köy hayatını anlatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORHAN KUZU - İstanbul'da kurumsal bir şirkette çalışırken metropolden ayrılıp doğal yaşama dönme kararı alan 31 yaşındaki Muammer Dönmez, Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünde tarım ve hayvancılığa dair gündelik işlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

        Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul'da iş hayatına atılan Dönmez, büyük şehrin yoğunluğuna çalıştığı şirketteki temposu da eklenince Kovid-19 salgınından sonra daha sakin bir hayat arayışına başladı.

        Yaklaşık 1,5 yıl önce aldığı kararla şirketteki görevini bırakarak doğup büyüdüğü köyünde ailesinin yanına yerleşen Dönmez, 2 dönüm alanda sebze yetiştiriciliği yapıp tavuk besliyor.

        Ailesinin desteğiyle hayvancılık işine de girmeyi isteyen Dönmez, gün içerisinde yaptıklarından kesitleri yaklaşık 135 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşarak köy yaşamına özenen veya dönme planları yapanlara hitap ediyor.

        - "Gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum"

        Muammer Dönmez, AA muhabirine, radyo, televizyon ve sinema alanında üniversite eğitiminin ardından kurumsal şirkette yaklaşık 6 yıl çalıştığını ancak yoğun tempo içerisinde kendini çok yıprattığını söyledi.

        Kovid-19 salgınının da etkisiyle metropolün stresli hayatından uzaklaşma kararı aldığını anlatan Dönmez, "Şu anda gürültülü ve stresli hayatımdan çok uzak bir yaşam sürüyorum. Hayvancılık yapmak istiyorum. Tavuklarım var. Yaklaşık 2 dönüm alanda tarımla uğraşıyorum." dedi.

        Köyde sosyal medyadan yayınlar yaptığını dile getiren Dönmez, "Günlük yaptığım işleri vlog tarzında takipçilerimle paylaşıyorum. Güzel de bir takipçi kitlem var. Onlar da köy hasreti çeken, şehirde yaşayan insanlar. Videolarımı izleyerek biraz olsun o hasreti giderebiliyorlar. Güzel oluyor onlar için de. Sosyal medyada da güzel bir aile olduk." diye konuştu.

        Dönmez, özellikle salgından sonra kırsal hayata ilginin çok arttığını belirterek şunları kaydetti:

        "Aslında bende de bu ilgi pandemiden sonra oluştu. Şu anda köye göç etmek isteyen çok fazla kişi var. Şehirde yaşamak, o gürültü ve stresin içinde gerçekten kolay değil. Köy biraz daha kaçış noktası oluyor. O yüzden, ben her zaman, şehirden köye yerleşmek isteyenlere bunun için adım atmalarını öneriyorum. Bunu takipçilerime de söylüyorum. Adımı atın, devamı geliyor. Ben de çok fazla soru işaretiyle köye geldim fakat şu an gayet güzel bir düzen oturttum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Uzmanlar, HABERTÜRK'e anlattı... Korhan Berzeg'in ölümündeki sır perdeleri!
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        Z kuşağı neden botoks yaptırıyor?
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı
        Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı
        Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Karabük'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi
        Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları Karabük'te sona erdi
        Karabük'te temel UMKE eğitimi düzenlendi
        Karabük'te temel UMKE eğitimi düzenlendi
        Karabük'te sağanak etkili oldu
        Karabük'te sağanak etkili oldu
        KBÜ'den kısa kısa
        KBÜ'den kısa kısa