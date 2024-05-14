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        Karabük'te çaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 08:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:43
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        Karabük'te çaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Y.Ö. idaresindeki 78 ABC 495 plakalı otomobil, Çırapazarı mevkisinde demir korkuluklara çarparak İncedere Çayı'na devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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