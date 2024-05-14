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        Emekli ziraat mühendisi kadın bahçesinde 30 çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor

        ORHAN KUZU - Karabük'te hasta babası için alternatif tedavi yöntemlerini araştırırken ilgi duyduğu tıbbi aromatik bitkileri 10 yıldır bahçesinde yetiştiren emekli ziraat mühendisi Fatma Ayhan, üretim yapmak isteyenlere de tohum gönderip tecrübelerini paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:54
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        Emekli ziraat mühendisi kadın bahçesinde 30 çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştiriyor
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        ORHAN KUZU - Karabük'te hasta babası için alternatif tedavi yöntemlerini araştırırken ilgi duyduğu tıbbi aromatik bitkileri 10 yıldır bahçesinde yetiştiren emekli ziraat mühendisi Fatma Ayhan, üretim yapmak isteyenlere de tohum gönderip tecrübelerini paylaşıyor.

        Kamuda 35 yıllık mesaisini 2 yıl önce tamamlayarak emekliliğe ayrılan 60 yaşındaki Ayhan, meslek hayatında birçok bitkinin üretiminin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı proje çalışmalarına da katıldı.

        Babasının rahatsızlığına alternatif tıpla tedavi yöntemleri ararken özel ilgi duymaya başladığı bu bitkileri 10 yıl önce yetiştirmeye başlayan Ayhan, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde denemelerle başladığı üretim çalışmalarında 30 türe ulaştı.

        Ayhan, 5 dönüm bahçesinde acı bakla, tarhun, altın otu, zufa otu, sarı kantaron, peygamber süpürgesi, kara hardal, şahtere, çobançantası, muhabbet çiçeği, şekerciboyası, çöven, hodan, ezan çiçeği, hatmi, nane, ebegümeci, kırlangıç otu, oğulotu, tıbbi papatya, Karaman kimyonu, kişniş, solucan otu, kekik, civanperçemi, adaçayı ve portakal nergisi yetiştiriyor.

        Bölge iklimine uygun tıbbi aromatik bitkileri tespit etme ve tohumlarını çoğaltma amacıyla üretim yapan, yetiştiriciliğin yaygınlaşması için de arkadaşlarına ve talep edenlere tohumları yollayan Ayhan, bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün distilasyon(damıtım) merkezinde oğulotu ve kekiğin yağını çıkarmayı planlıyor.

        - "Soran kişilere gönüllü olarak aktarmaya gayret ediyorum"

        Ayhan, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitkileri babasının rahatsızlığı için araştırırken daha ilginç yönlerini görmeye başladığını anlatarak, "Bizler için ne kadar faydalı olduklarını ama bizim bu konuda çok da fikrimizin bulunmadığını, özellikle bu bitkilerin yetiştirilmesinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladıktan sonra benim aşkım oldular. O zamandan beri bu bitkilere karşı hep özel bir ilgiyle yaklaşıyorum." diye konuştu.

        Ayhan, bahçesinde yetiştirdiği 30 türde bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması için talep eden kişilere tohum gönderdiğini anlattı.

        Tıbbi aromatik bitkilerin yeterince tanınmadığına dikkati çeken Ayhan, "Tarımsal araştırma enstitülerinde bu konuda çalışan arkadaşlarımdan destek alarak bahçe oluşturdum. Bu iklimde, bu bitkilerin nasıl tepki verdiğini görme şansım oldu. Soran olursa, 'Kurumdan emekli oldum ama meslekten emekli olmadım.' diyorum. Soran kişilere gönüllü olarak aktarmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

        - "Doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabiliriz"

        Ayhan, Karabük'ün doğal yapısının çok özel bir yönü olduğunu vurgulayarak, "Karabük mikroklima özelliği taşıyor. Dağların arasında bir yer. Tıbbi aromatik bitkilerin Karabük için çok özel bir önemi var. Küçük alanlarda doğal üretim yapmak mümkün. Doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabiliriz." dedi.

        Bahçesindeki 5 dönüm alanı bitkileri yetiştirmekte kullandığını, üretimi keyifle yaptığını dile getiren Ayhan, "Karabük'te yaşayan herkesi bahçemi görmeye ve tarım hakkında bilgi almaya davet ediyorum. Elimden gelen, bildiğim, bu bahçede tecrübe ettiğim her ne varsa paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Karabük'te tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek isteyen üreticilerin kekik, tıbbi papatya ve oğulotu üzerine yoğunlaşmasını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

        Ayhan, belirli tür ve çeşitlere yoğunlaşıldığında pazar bulmakta da sıkıntı çekilmediğini dile getirerek, "Tıbbi aromatik bitkiler konusunda ortak çalışmayla çok güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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