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        Karabük'te engelli öğrenciler resim ve el sanatları sergisi açtı

        Karabük'te engelli öğrenciler tarafından yapılan resim ve el sanatları, sergide beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:43
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        Karabük'te engelli öğrenciler resim ve el sanatları sergisi açtı
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        Karabük'te engelli öğrenciler tarafından yapılan resim ve el sanatları, sergide beğeniye sunuldu.

        Engelliler Haftası, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

        Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ortaokulu, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, bu kapsamda hazırladıkları resim ve el sanatlarını, sergi açarak meraklılarıyla buluşturdu.

        Kent merkezindeki alışveriş merkezinde açılan "Farklılığım Benim Gücüm!" sergisi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

        Açılışa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Sergi alanını gezen protokol üyeleri, resimler ve ürünler hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra alışveriş merkezinin alt katında özel öğrenciler tarafından piyano dinletisi, halk oyunu ve dans gösterilerinin sunulduğu, solo şarkıların seslendirildiği program icra edildi.

        Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, güçlü millet olmanın en önemli göstergesinin engelli-engelsiz tüm vatandaşların bilgi, beceri ve yeteneklerini rahatça ortaya koyabilecekleri ortama sahip olmaları olduğunu vurguladı.

        Her insanın dünyaya farklı özelliklerle geldiğini belirten Akbaş, "Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, özel çocuklarımızın sosyalleşmesi ve kendilerini gerçekleştirmesi açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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