Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Karabük'e getirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteği ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'nun ardından Karabük'e ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu sporcuları tarafından taşınan emanetler, il sınırında Karabük ekibine iletildi.