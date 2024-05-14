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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Karabük'e getirildi

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:01
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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Karabük'e getirildi
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

        Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteği ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'nun ardından Karabük'e ulaştırıldı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu sporcuları tarafından taşınan emanetler, il sınırında Karabük ekibine iletildi.

        Sporcular, aldıkları emaneti Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan'a teslim etti.

        Erdoğan, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını yarın Çankırı'ya götürecek bisikletlilere teslim edecek.

        Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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